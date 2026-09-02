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Sağanak sonrası tarlalarda hasar tespit ve tazminat hazırlığı

Samsun'da sağanak ekili ve dikili alanlarda zarar bıraktı; TARSİM Samsun ve İlçe Tarım ekipleri sahada hasar tespit ederek tazminat yolunu hazırlıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak sonrası tarlalarda hasar tespit ve tazminat hazırlığı

Sağanak sonrası tarlalarda hasar tespit çalışmaları

Samsun'da etkili olan yoğun yağışların ardından tarım arazilerinde oluşan zararlar ve yürütülen tespit çalışmaları gündeme geldi. TARSİM Samsun Bölge Müdürü Erkan Gür, hasarları yerinde incelemek ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret ve saha incelemeleri:

Görüşmede, son günlerde bölgede etkili olan sağanağın ekili ve dikili alanlarda oluşturduğu tahribat ele alındı. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sahada yürütülen hasar tespit çalışmaları, sigortalı alanların durumu ve TARSİM çerçevesinde işletilecek tazminat süreçleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Koordinasyon ve üretici desteği:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, ziyaretin ardından çiftçilerin yaralarının sarılması için çalışmaların koordineli şekilde süreceğini vurgulayarak Erkan Gür'e teşekkür etti. Kurumlar arası eşgüdümün, hasar tespitinden tazminata kadar geçen sürecin etkin yürütülmesinde belirleyici olacağı belirtildi.

Saha ekiplerinin tespit çalışmaları ve düzenlenecek raporlar doğrultusunda tazminat süreçlerinin işletileceği, üreticilerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesine yönelik adımların atılacağı kaydedildi.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR TAŞKINLARA YOL AÇMIŞTI.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR TAŞKINLARA YOL AÇMIŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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