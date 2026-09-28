İşçi servisi kontrolü kaybedince beton direğe çarptı: altı yaralı

Karabük'te servis minibüsü elektrik direğine çarptı

Karabük Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Olayda sürücü ile araçta bulunan beş kadın işçi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki sürücü Selçuk Önüt'ün (37) kullandığı 78 S 0066 plakalı servis minibüsü, 200 Evler istikametinden kent merkezi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı ve aracın seyrine son verdi.

Yaralılar ve sağlık durumu:

Kazada sürücü Selçuk Önüt ile araçta bulunan tekstil işçileri Serpil Çörekçioğlu (44), Sevgi Öztürk (50), Ayşe Çalışkan (44), Zeliha Açıkgöz (36) ve Perihan Güneş yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre yaralılardan 3 kadının durumu ciddi.

Olay yeri çalışması ve soruşturma:

Kaza sonrası polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye sevk edildi, ekipler kaza yerinde inceleme yaptı. Hasar gören servis minibüsü, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük’te işçi servisi elektrik direğine çarptı: 6 yaralı