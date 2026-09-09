Iskele halatı boşalınca 13. kattan asılı kalan işçiler emniyet halatlarıyla kurtuldu

olayın gelişimi:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 15 katlı binanın dış cephesini boyayan iki işçi iskele halatının henüz belirlenemeyen bir nedenle boşalması sonucu binanın 13'üncü katında asılı kaldı. O sırada işçilerin emniyet kemerlerinden bağlı olan halatlar sayesinde düşüşleri önlendi ve ağır bir kazadan dönüldü.

İşçiler, bağlı bulundukları emniyet donanımı sayesinde uzun süre havada bekledikten sonra kendi imkanlarıyla aynı katta bulunan dairenin balkonuna girdi. Olay yerinde asılı kalan iskele ise apartmanın dördüncü katındaki klima ve balkon demirlerine takılı şekilde durdu.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, işçilerin güvenli bir noktada olduklarını görünce çevrede şeritlerle güvenli alan oluşturdu. Bina sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için çevre güvenliği alındı.

Dairede oturanların olmayışı nedeniyle bir süre balkonda bekleyen işçiler, ev sahibinin olay yerine gelmesinin ardından aşağı indi. Yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

görgü tanığı tepkisi ve soru işaretleri:

Olayı görenlerden Gülefer Anlak, yaşananları anlatırken endişesini dile getirdi: "Yemek yemeye geliyordum. Karşı yoldan geçip kaldırımın dibine ulaştığımız sırada apartmandan iskeleler yuvarlandı. Bir baktım, iki beyefendi asılı halde kalmış. O anda çok korktum."

Anlak, iskeleyi gören bir kişinin "bu iskelenin böyle olması ikinci kez oluyor" dediğini aktardı ve tepkisini, "Neden aynı iskeleyi tekrar tekrar kullanıyorlar? İnsanların canı bu kadar mı değersiz" sözleriyle ifade etti. Olayla ilgili soru işaretleri yerel yetkililer tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

ANTALYA’DA 15 KATLI BİNANIN DIŞ CEPHESİNİ BOYAYAN İKİ İŞÇİ, İSKELE HALATININ BOŞALMASI SONUCU 13’ÜNCÜ KATTA ASILI KALDI. EMNİYET HALATLARI SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNEN İŞÇİLER, KENDİ İMKANLARIYLA DAİRENİN BALKONUNA GİRDİ.