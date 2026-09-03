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İskenderun trafiğinde motor yangını HBB itfaiyesi müdahalesiyle söndürüldü

İskenderun Muradiye Mahallesi'nde motor bölümünde alevler çıkan otomobil, HBB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 08:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun trafiğinde motor yangını HBB itfaiyesi müdahalesiyle söndürüldü

İskenderun'da araç yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale detayları:

Olay yerine ulaşan HBB itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Müdahale sırasında öncelik, yangının çevreye sıçramasını önlemek ve olay yerindeki kişilerin güvenliğini sağlamak oldu.

Soğutma ve güvenlik çalışmaları:

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi ve gerekli emniyet tedbirleri alındı. Araçta yangının motor bölümünde yoğunlaştığı belirtilirken, yetkililer bölgedeki güvenliğin sağlandığını bildirdi.

İSKENDERUN MURADİYE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

İSKENDERUN MURADİYE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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