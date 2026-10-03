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Isparta'da Fatih Aktay'ın golü Hatayspor'u 1-0 mağlup etmeye yetti

Isparta 32 Spor evinde, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Fatih Aktay'ın 43. dakikadaki golüyle Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Isparta'da Fatih Aktay'ın golü Hatayspor'u 1-0 mağlup etmeye yetti

maç özeti:

Isparta 32 Spor 1-0 Hatayspor sonuçla TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinden üç puan çıkardı. Karşılaşma Isparta Atatürk Stadı'nda oynandı.

Ev sahibi ekibin tek golü Fatih Aktay (dk. 43) ile geldi ve maçın ilk yarısında Isparta'yı üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıda Hatayspor skoru eşitlemek için çaba gösterse de aranan gol gelmedi ve mücadele Isparta'nın galibiyetiyle tamamlandı.

kadrolar ve değişiklikler:

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya, Oğulcan Başol, Bahadır Yıldırım, Kaan Yüksel, Kerem Nurhan (Keni Var Uzun dk. 64), Mustafa Özbay (Mustafa Acar dk. 64), Enver Cenk Şahin (Devrim Taşkaya dk. 55), Fatih Aktay (Furkan Uludaş dk. 79), Vedat Bora (Hasip Korkmazyürek dk. 64).

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Melih Şen, Recep Burak Yılmaz, Abdulkadir Adıyaman, Engin Can Aksoy, Alperen Alaca, Birhan Vatansever (Mustafa Said Aydın dk. 39), Ali Yıldız, Taylan Özgün, Ensar Arslan (Mustafa Çınar Baytar dk. 79), Barış Uzel (Ali Eren Tan dk. 57).

kartlar ve hakemler:

Maçı yöneten hakemler: Doğu Yılmaz, Hakan Özler, Anıl Gökberk Sarı. Hakem kararları kapsamında sarı kart görenler; Isparta 32 Spor'dan Bahadır Yıldırım, Mustafa Acar, Yiğithan Güveli; Hatayspor'dan Ensar Arslan ve Ali Eren Tan oldu.

Sonuç olarak Isparta 32 Spor, Fatih Aktay'ın golüyle üç puanı alırken Hatayspor sahadan puansız ayrıldı.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 5. HAFTA MAÇINDA ISPARTA 32 SPOR, KONUK ETTİĞİ HATAYSPOR’U 1-0 MAĞLUP...

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 5. HAFTA MAÇINDA ISPARTA 32 SPOR, KONUK ETTİĞİ HATAYSPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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