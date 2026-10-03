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Kırklareli törenle uğurluyor: emniyetten Mete Kapancı'ya son görev

Kırklareli'de görevli polis Mete Kapancı, rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti; Hızırbey Camisi'ndeki cenazeye vali, protokol ve çok sayıda kişi katıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 23:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırklareli törenle uğurluyor: emniyetten Mete Kapancı'ya son görev

Kırklareli törenle uğurluyor

Mete Kapancı, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevliyken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Ailesi, mesai arkadaşları ve vatandaşlar derin üzüntü yaşadı.

Törenin detayları:

Cenaze töreni Hızırbey Camisi'nde düzenlendi. Törende Kapancı'nın özgeçmişi okundu ve yakınları ile mesai arkadaşları duygusal anlar yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı, dualar eşliğinde Kırklareli Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Katılımcılar ve katkılar:

Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, kent protokolü, Kapancı'nın ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, görev arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlarken büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Emniyet camiası içinde görev yapan kişiler için düzenlenen bu tür törenler, hem vefanın hem de kurum içi dayanışmanın göstergesi olarak öne çıkıyor. Kapancı'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

KIRKLARELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ METE KAPANCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KIRKLARELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ METE KAPANCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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