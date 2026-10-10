Isparta'da kaçakçılık ağına darbe: 24 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Isparta'da kaçak tütün ürünlerine yönelik operasyon

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, önemli miktarda bandrolsüz makaron ve kaçak sarma sigara ele geçirildi.

ele geçirilen ürünlerin detayları:

Operasyon kapsamında 120 karton içinde toplam 24 bin adet bandrolsüz makaron ile 59 paket içinde bulunan 1.180 adet kaçak sarma sigara bulundu. Ele geçirilen ürünler muhafaza altına alınarak kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

yasal işlem ve soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, ele geçirilen maddelerin temin edildiği kaynak ve olası dağıtım ağını tespit etmek amacıyla soruşturmaya devam ediyor.

Yetkililer, bandrolsüz tütün ürünlerinin hem vergi kaybına neden olduğunu hem de kayıt dışı ekonomik faaliyetleri beslediğini belirterek benzer operasyonların süreceğini ifade etti.

ISPARTA'DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, 24 BİN ADET BANDROLSÜZ MAKARON İLE BİN 180 ADET KAÇAK SARMA SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.