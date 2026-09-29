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Isparta'da köyde saklanan ve 42 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Isparta jandarması, çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 42 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası bulunan M.T.'yi Uluborlu'ya bağlı İnhisar köyünde yakaladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Isparta'da köyde saklanan ve 42 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İstihbarat ve tespit:

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma ve takip sonucu, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan toplam 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.'nin Uluborlu ilçesine bağlı İnhisar köyü'nde saklandığı tespit edildi.

Operasyonun yürütülmesi:

Jandarma ekiplerince planlanan operasyonla şahıs saklandığı yerde yakalandı. Yakalama işlemi sırasında ve sonrasında gerekli güvenlik ve hukuki tedbirler uygulandı, adli süreç başlatıldı.

Cezaevi teslimi:

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından M.T., işlemlerin bitmesi ile birlikte Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, HAKKINDA &quot;ÇOCUĞUN CİNSEL...

ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, HAKKINDA "ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNDAN TOPLAM 42 YIL 2 AY 27 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN M.T. YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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