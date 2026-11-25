operasyon detayları:

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, İran Airtour Havayolları'na ait Tahran–İstanbul seferinin bagajları inişin ardından kontrol edildi. X-ray taramalarında, Tayyebeh Ghaffarikhoei adına kayıtlı iki bavulda şüpheli yoğunluk saptandı.

arama ve tespit:

Yapılan detaylı incelemede, Tayyebeh Ghaffarikhoei ile birlikte hareket ettiği belirlenen Hanieh Honarvar Rahmani'nin taşıdığı valizlerde, çeşitli ebatlardaki tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. İlk incelemede maddenin metamfetamin olduğu değerlendirildi.

Endüstriyel terazide yapılan tartımda tekstile emdirilmiş maddenin toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu belirlendi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede de maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

ele geçen miktar ve adli süreç:

Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili iki İranlı şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 İranlı şüpheli gözaltına alındı