İstanbul sokakları su altında kaldı: sürücüler zorlu anlar yaşadı

İstanbul'da ani yağış hayatı etkiledi:

Yoğun yağışın ardından şehrin çeşitli noktalarında yollarda ciddi su birikintileri oluştu. Görgü tanıkları ve sürücüler, bazı caddelerin adeta göle döndüğünü, araçların ise güçlükle ilerlediğini aktardı. Kısa sürede biriken su, trafikte yavaşlamaya ve araç yoğunluğuna yol açtı.

Trafikte yaşanan aksama ve araçların durumu:

Sürücüler görüş mesafesinin azaldığını, su birikintileri nedeniyle lastiklerin suyu itmekte zorlandığını bildirdi. Bu durum, trafikte zincirleme yavaşlamalara neden oldu ve ilerlemeyi güçleştirdi. Özellikle düşük seviyeli geçişlerde suyun derinleşmesi, bazı araçların duraklamasına yol açtı.

Müdahale, uyarılar ve halkın dikkat etmesi gerekenler:

Olay yerine yönlendirilen bakım ve yol ekiplerinin çalışmaları gözlemlendi; aynı zamanda sürücülere düşük hızda seyretme, su birikintilerinden mümkün olduğunca uzak durma ve araçlarla ani manevralardan kaçınma uyarıları yapıldı. Belediye veya ilgili birimler tarafından yapılan açıklamalar yerine, vatandaşların kendi güvenliklerini ön planda tutarak dikkatli hareket etmeleri önem taşıyor.

Genel olarak kısa süreli fakat yoğun yağışların şehir içi ulaşımı zorlaştırdığı, sürücülerin daha temkinli davranmasının ve ani su birikintilerine karşı önlem almasının gerektiği görüldü.

İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi