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İstanbul'da aynı gün iki farklı hava manzarası

İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda aniden bastıran sağanak ve su baskınları yaşanırken, Anadolu Yakası dronla parçalı gökyüzü sergiledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da aynı gün iki farklı hava manzarası

İstanbul'un iki yakasında farklı görüntüler:

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kent iki zıt hava koşuluna sahne oldu. Avrupa Yakası pek çok ilçede aniden bastıran sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle etkili olurken, yağış kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Dron görüntüleri iki yakayı karşılaştırdı:

Öte yandan Anadolu Yakasında hava parçalı bulutlu ve yer yer açık seyrederken, bölge dronla havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen kareler, kentin iki yakası arasındaki belirgin atmosfer farkını görsel olarak ortaya koydu.

Görüntülerde, Avrupa Yakası'ndaki ani sağanakların yerel yaşamı ve trafiği nasıl zorladığı, Anadolu Yakası'ndaki sakin gökyüzünün ise bambaşka bir tablo sunduğu dikkat çekiyor. Vatandaşlar ve araçlar, özellikle su baskını yaşanan alanlarda güçlük yaşadı.

Hava koşullarındaki bu ani değişim, kentin sınırlı bir sürede farklı meteorolojik olayları bir arada deneyimlediğini gösterdi.

İstanbul&#039;da yağmur bulutları böyle görüntülendi

İstanbul'da yağmur bulutları böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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