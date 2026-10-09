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İstanbul'da çağrı merkezine şafak baskını: 62 şüpheli adliyeye sevk edildi, 32'si sınır dışı

İstanbul'da düzenlenen uluslararası yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 95 gözaltından 62 kişi adliyeye sevk edildi; 32 şüpheli sınır dışı edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da çağrı merkezine şafak baskını: 62 şüpheli adliyeye sevk edildi, 32'si sınır dışı

operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptıkları değerlendirilen suç şebekelerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebeke üyelerinin suç organizasyonunu yürütmek için Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezi kurduğu belirlendi.

baskın ve gözaltılar:

Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, delillerin eksiksiz toplanması amacıyla aynı anda her iki merkezde de arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

şüphelilerin hukuki işlemleri:

Gözaltına alınanlardan 62 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi; kontrollerinin ardından bu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden 32'sinin sınır dışı edildiği, bir kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul’da uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 62 şüpheli adliyeye sevk...

İstanbul’da uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 62 şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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