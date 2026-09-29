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İstanbul'da finans trafiği durduruldu: DEAŞ bağlantılı 6 gözaltı

MASAK incelemesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da DEAŞ'la yoğun para trafiği tespit edilen 6 şüpheli sabaha karşı gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da finans trafiği durduruldu: DEAŞ bağlantılı 6 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, terörizmin finansmanı suçuna ilişkin yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin mali ilişkilerini mercek altına aldı. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen hesap hareketleri üzerinden derinleştirildi.

MASAK raporlarında, şüphelilerin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle düzenli para transferi gerçekleştirdiğine dair belirgin hareketlilik tespit edildi. İncelemelerde, adı geçen örgüt ve diğer terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle finansal irtibat kurulduğu belirlendi.

yakalamalar ve deliller:

Belirlenen tespitlerin ardından, sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmanın finans ayağına ilişkin materyaller ele geçirildi.

Aramalarda bulunanlar arasında 13 bin dolar nakit para, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar yer aldı. Ele geçirilen bu delillerin, soruşturmanın bir sonraki aşamasında MASAK ve emniyet birimlerince değerlendirileceği bildirildi.

İstanbul Emniyeti yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve bağlantılı olabilecek diğer hesap hareketleri ile kişi ve kuruluşların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Soruşturmanın savcılık talimatları doğrultusunda ilerleyeceği belirtildi.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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