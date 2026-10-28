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İstanbul'da Turhal lezzetleri sahne aldı: mutfak kültürü ve hemşerilik buluştu

Tokat Tanıtım Günleri'ndeki Turhal standı yoğurtmaç, bat, ev yapımı salça ve yaprak sarmasıyla tanıtıldı; Başkan Mehmet Erdem Ural hemşerilerle buluştu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İstanbul'da Turhal lezzetleri sahne aldı: mutfak kültürü ve hemşerilik buluştu

Turhal lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı:

İstanbul'da düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri'ne katılan Turhal Belediyesi, ilçenin mutfak kültürünü ve yerel değerlerini ziyaretçilere tanıttı. Etkinlikte kurulan stantta, ilçenin özgün ürünleri ikram edildi ve Turhal kültürü hakkında bilgi verildi.

Stantta sunulanlar:

Stantta yoğurtmaç, bat, ev yapımı salça ve yaprak sarması gibi yerel lezzetler ziyaretçilere ikram edildi. İstanbul'da yaşayan Tokatlıların yanı sıra farklı illerden gelen vatandaşlar da standa ilgi gösterdi.

Belediye başkanının mesajı:

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ural, "Amacımız sadece yöresel ürünlerimizi sergilemek değil; aynı zamanda gurbetteki hemşerilerimizle kucaklaşmak ve Turhal’ımızın o güzel, samimi ruhunu İstanbul’a taşımaktı" dedi.

Ural, belediyenin hedefini şu sözlerle özetledi: "Bizler, Turhal Belediyesi olarak ilçemizin adını, mutfağını ve değerlerini sadece bölgemizde değil, tüm Türkiye’de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Turhal’ı geleceğe taşıyacak en büyük gücümüz, bu kültürel mirasımızdır".

Stanttaki ilgi, Turhal'ın tanıtım çalışmalarının hemşerilerle bağ kurma ve kültürel mirası görünür kılma amacına katkı sağladığını gösterdi.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TOKAT TANITIM GÜNLERİ’NE KATILAN TURHAL BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERDEM URAL...

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TOKAT TANITIM GÜNLERİ’NE KATILAN TURHAL BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERDEM URAL DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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