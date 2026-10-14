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Doğaseverin çöp seferi: Yumrutaş'ta atılan atıklar iki saatte toplandı

Mengen'in Yumrutaş mevkisinde doğasever İsmail Varlıtürk, yol kenarı ve piknik alanlara atılan şişe ve plastik atıkları 2 saat içinde toplayıp temizledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:00

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğaseverin çöp seferi: Yumrutaş'ta atılan atıklar iki saatte toplandı

Çevre temizliği yapan doğasever

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş mevkisinde yol kenarı ve dinlenme alanlarında biriken çöpleri gören İsmail Varlıtürk, bölgeye giderek temizlik başlattı. Mengen-Gerede güzergahındaki çeşme çevresinde karşılaştığı manzara üzerine harekete geçen Varlıtürk, alanı turlayarak rastgele atılmış alkol şişeleri, plastik ve cam atıkları tek tek topladı.

Bölgedeki kirlilik ve çalışma süreci:

Varlıtürk, yanında getirdiği çöp toplama aparatını kullanarak atıkları poşetlere doldurdu ve bölgedeki piknik alanlarının çöplerle dolu olduğunu kaydetti. Çalışma yaklaşık 2 saat sürdü; toplanan atıklar belirli bir noktada biriktirildi ve yoldan geçen çöp kamyonuna teslim edildi.

Vatandaş tepkisi ve hedef:

Temizlik sırasında bölgedeki kirliliği görüntüleyen Varlıtürk, ailelerin dinlenme ve piknik için kullandığı alanların korunması gerektiğini vurguladı. Çöplerin gelişigüzel atılmasına tepki gösteren Varlıtürk, temizlik sonrası amaçlarının bölgenin yeniden rahatça kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Varlıtürk, çalışmayı kayda alırken "Memleketin enayisi mi biter, nasıl olsa toplayan çıkar?" diyerek eleştirisini dile getirdi.

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNDEKİ YUMRUTAŞ MEVKİSİNDE YOL KENARINA ATILAN ALKOL ŞİŞELERİ, PLASTİK...

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNDEKİ YUMRUTAŞ MEVKİSİNDE YOL KENARINA ATILAN ALKOL ŞİŞELERİ, PLASTİK ATIKLAR VE ÇÖPLER, DOĞASEVER VATANDAŞ İSMAİL VARLITÜRK TARAFINDAN TOPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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