Doğaseverin çöp seferi: Yumrutaş'ta atılan atıklar iki saatte toplandı

Çevre temizliği yapan doğasever

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş mevkisinde yol kenarı ve dinlenme alanlarında biriken çöpleri gören İsmail Varlıtürk, bölgeye giderek temizlik başlattı. Mengen-Gerede güzergahındaki çeşme çevresinde karşılaştığı manzara üzerine harekete geçen Varlıtürk, alanı turlayarak rastgele atılmış alkol şişeleri, plastik ve cam atıkları tek tek topladı.

Bölgedeki kirlilik ve çalışma süreci:

Varlıtürk, yanında getirdiği çöp toplama aparatını kullanarak atıkları poşetlere doldurdu ve bölgedeki piknik alanlarının çöplerle dolu olduğunu kaydetti. Çalışma yaklaşık 2 saat sürdü; toplanan atıklar belirli bir noktada biriktirildi ve yoldan geçen çöp kamyonuna teslim edildi.

Vatandaş tepkisi ve hedef:

Temizlik sırasında bölgedeki kirliliği görüntüleyen Varlıtürk, ailelerin dinlenme ve piknik için kullandığı alanların korunması gerektiğini vurguladı. Çöplerin gelişigüzel atılmasına tepki gösteren Varlıtürk, temizlik sonrası amaçlarının bölgenin yeniden rahatça kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Varlıtürk, çalışmayı kayda alırken "Memleketin enayisi mi biter, nasıl olsa toplayan çıkar?" diyerek eleştirisini dile getirdi.

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNDEKİ YUMRUTAŞ MEVKİSİNDE YOL KENARINA ATILAN ALKOL ŞİŞELERİ, PLASTİK ATIKLAR VE ÇÖPLER, DOĞASEVER VATANDAŞ İSMAİL VARLITÜRK TARAFINDAN TOPLANDI.