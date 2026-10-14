Dolar 49,3871 +0,04%
Euro 55,1040 -0,28%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.538,37 -1,42%
EUR/USD 1,1154 -0,44%
Brent Petrol 106,14 +0,43%
--°

Perpa'da sağanak altında bekleyiş: yolcular duraklara sığındı

İstanbul'daki sağanak yağış Perpa metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk yarattı; yolcular yağıştan korunmak için duraklara sığındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Perpa'da sağanak altında bekleyiş: yolcular duraklara sığındı

Perpa'da sağanak etkisi

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Perpa metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. Yağmura yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metrobüse binmek için duraklarda toplandı.

duraklarda oluşan yoğunluk:

Perpa metrobüs durağında yaşanan yoğunluk, yolcuların yağıştan korunma ve ulaşım ihtiyacını aynı anda karşılamaya çalışmasından kaynaklandı. Yolcular durak içinde ve çevresinde birikerek kalabalık oluşturdu.

kameralara yansıyan görüntüler:

Yağış anında çekilen görüntülerde, vatandaşların şemsiyelerini açtığı, bazı kişilerin duraklara sığındığı ve toplu taşıma araçlarına yöneldiği anlar yer aldı. Görüntüler, Perpa'daki yoğunluğun İstanbul genelindeki sağanakla eş zamanlı olduğunu gösterdi.

İSTANBUL&#039;DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI PERPA METROBÜS VE OTOBÜS DURAKLARINDA YAŞANAN YOĞUNLUK...

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI PERPA METROBÜS VE OTOBÜS DURAKLARINDA YAŞANAN YOĞUNLUK KAMERALARA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayazağa’da sağanak yolları dereye çevirdi, mahalleler karanlığa gömüldü
images

Ayazağa'da sağanak sonrası istinat duvarları şelaleye döndü
images

Mahalle muhtarı yağmurda boğulma tehlikesi geçiren kediyi su dolan lojmandan kur...
images

Ayazağa sokakları sel sularına teslim oldu, vatandaşlar traktörle kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayazağa’da sağanak yolları dereye çevirdi, mahalleler karanlığa gömüldü

Keçiörengücü ile Iğdır FK defansların üstünlüğünde golsüz berabere kaldı

Efeler'de Hürriyet Bulvarı'nda kafe tartışması silahlı çatışmaya dönüştü

Körfez Basket dönüş yapıp Elan Chalon'u 74-65 mağlup etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti