İstanbul'un iki yüzü: dronla yakalanan yağmur ve sakin gökyüzü

İstanbul'un iki yakasında farklı hava koşulları:

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kent iki ayrı hava tablosuna bölündü. Avrupa Yakası birçok ilçede aniden bastıran sağanak yağış ve bunun yol açtığı su baskınlarıyla mücadele ederken, vatandaşlar ve araçlar zor anlar yaşadı. Sokaklarda biriken su, trafikte aksamalar ve kısa süreli müdahaleler gündeme geldi.

Havadaki kontrast dronla kaydedildi:

Öte yandan Anadolu Yakasında hava daha sakin seyretti; parçalı bulutlu ve açık gökyüzü hakim oldu. Bölgede etkili olan bu farklılık, dron kameralarıyla havadan görüntülendi ve kentin iki yakası arasındaki belirgin kontrast görsel olarak belgelendi.

Görüntüler, aynı şehir sınırları içinde bir yanda dik ve yoğun yağmur bulutlarının, diğer yanda ise sakin ve aydınlık bir gökyüzünün bir arada olabildiğini ortaya koydu. Yetkililer vatandaşları ani yağışlara karşı tedbirli olmaya davet etti; kısa süreli su baskınlarına karşı önlem alınması gerektiği hatırlatıldı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ VE SU BASKINLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDERKEN, ANADOLU YAKASI'NDA PARÇALI BULUTLU VE AÇIK HAVA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.