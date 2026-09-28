İtfaiye haftasında Elazığ'da ücretsiz fidan dağıtımı

Elazığ Belediyesi stant kurdu

Elazığ Belediyesi, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında merkez yerleşkesinde bir stant açarak vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı başlattı.

iş birliği ve uygulama:

Etkinlik, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İtfaiye Haftası çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Fidanlık Müdürlüğü arasındaki iş birliğiyle hayata geçen dağıtım, hafta boyunca stantı ziyaret eden tüm vatandaşlara açık.

amaç ve belediye açıklaması:

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin geleneksel görevlerinin yanı sıra daha yeşil bir çevre oluşturma hedefiyle de katkı sağlamak istediği vurgulandı. Açıklamada, itfaiye ekiplerinin can ve mal güvenliğini koruma görevinin yanı sıra çevre bilincini artırmaya yönelik girişimlere önem verdiği belirtildi.

Stand, İtfaiye Haftası süresince merkez yerleşkede açık kalacak ve isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz fidan verilmeye devam edecek.

ELAZIĞ BELEDİYESİ, İTFAİYE HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MERKEZ YERLEŞKESİNDE KURDUĞU STANTTA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI BAŞLATTI