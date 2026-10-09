Dolar 49,3422 +0,12%
Euro 55,3373 +0,13%
Bist 12.234,08 +0,17%
Altın Gram 6.679,49 +1,29%
EUR/USD 1,1220 +0,03%
Brent Petrol 103,05 -1,18%
--°

İtfaiye müdahalesiyle borudan kurtarılan Berfin'in gözyaşları dindi

Adıyaman'da oyun sırasında parmağını boruya sıkıştıran 5 yaşındaki Berfin A.'nın yardımına itfaiye ekipleri yetişti; ekipler keskiyle parmağı çıkararak çocuğun ağlamasını sonlandırdı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:05

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 11:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İtfaiye müdahalesiyle borudan kurtarılan Berfin'in gözyaşları dindi

olayın gelişimi:

Adıyaman merkezde bahçede oyun oynayan 5 yaşındaki Berfin A., oyun sırasında parmağını boruya sıkıştırdı. Ailenin ilk müdahalesi yetersiz kalınca durum Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Adrese gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde dikkatli bir çalışma yürüttü ve keski yardımıyla parmağı borudan çıkardı. Müdahalenin ardından Berfin'in gözyaşları son buldu ve aile rahat bir nefes aldı.

ADIYAMAN’DA OYUN OYNARKEN PARMAĞINI BORUYA SIKIŞTIRAN KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ...

ADIYAMAN’DA OYUN OYNARKEN PARMAĞINI BORUYA SIKIŞTIRAN KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarmadan çocuklara kent kültürünü tanıtan Erzurum turu
images

Çocuklar için beslenme çantası: velilere pratik ve dengeli seçim rehberi
images

Kutso'da birlik mesajı: Esin Güral Argat yeniden başkanlığa seçildi
images

Nahçıvan’da kültürel diplomasi buluşması cdf’26 başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadınlar Turhal'da moda tasarımıyla kendi işini kurmaya hazırlanıyor

Jandarmadan çocuklara kent kültürünü tanıtan Erzurum turu

Çocuklar için beslenme çantası: velilere pratik ve dengeli seçim rehberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ilim, müzik ve cübbelerle yeni dönem

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor