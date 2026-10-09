İtfaiye müdahalesiyle borudan kurtarılan Berfin'in gözyaşları dindi

olayın gelişimi:

Adıyaman merkezde bahçede oyun oynayan 5 yaşındaki Berfin A., oyun sırasında parmağını boruya sıkıştırdı. Ailenin ilk müdahalesi yetersiz kalınca durum Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Adrese gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde dikkatli bir çalışma yürüttü ve keski yardımıyla parmağı borudan çıkardı. Müdahalenin ardından Berfin'in gözyaşları son buldu ve aile rahat bir nefes aldı.

ADIYAMAN’DA OYUN OYNARKEN PARMAĞINI BORUYA SIKIŞTIRAN KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ.