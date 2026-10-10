İzmir için ortak çözüm vurgusu: Saygılı ve Tugay birlikte hareket edecek

İlçe danışma meclisinde çözüm odaklı iş birliği ilanı:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile kentin sorunlarını birlikte ele alma kararlılığını öne çıkardı. Toplantıya İl Başkanı Saygılı'nın yanı sıra Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel, Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçe başkanları ile yaklaşık bin 500 partili katıldı. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sezai Karakoç'un dizelerini anmasına atıf yaparak başlayan Saygılı, Türkiye'nin bölgesel ve küresel diplomasideki konumuna dikkat çekti.

İzmir'in altyapı ve çevre sorunlarına yönelik adımlar:

Saygılı, izmir genelinde öncelikli projelerin sırayla hayata geçirileceğini belirtti. Buna göre Büyük Kanal Projesi'nin önünün açılacağı, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki faz çalışmalarının tamamlanacağı ve körfezde dip taraması yapılacağı açıklandı. Kırsal ilçelerin yol ihtiyaçları kapsamında ise İzmir Valiliği iş birliğiyle toplam 2 milyon metrekarelik taş desteği sağlanacağı ifade edildi. İl Başkanı, bu çalışmaların yerel seçimlere kadar kalıcı hizmetler olarak kent halkına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ödemiş'e yönelik sağlık yatırımları ve hizmet genişlemesi:

Toplantıda Ödemiş'e yönelik sağlık yatırımları da geniş yer buldu. Saygılı, Ödemiş Bölge Hastanesinin mevcut 300 yatak kapasiteli bölümüne yapılacak 2 bin 400 metrekarelik ek bina ile kapasitenin 400'e çıkarılacağını duyurdu. Eski hastane alanında ise 4 bin metrekarelik kapalı alana Ağız ve Diş Hastanesi inşa edileceği belirtildi. Ayrıca Cumhuriyet, Türkmen, 3 Eylül ve Süleyman Demirel mahallelerinde zemin etütleri ve ruhsat işlemleri tamamlanan dört yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) açılacak; bu merkezlerde 7 ila 9 doktor görev yapacak. İlçe sakinleri için kritik bir yatırım olarak ise 2 milyon dolar maliyetli Anjiyo Ünitesi müjdesi verildi.

Saygılı, yerel yönetimlerle sürdürdükleri görüşme trafiğinin temel amacının kent için kalıcı hizmetler üretmek olduğunu vurguladı.

Fon iddiaları ve hesap verilebilirlik mesajı:

Gündemdeki fon iddiaları ve yolsuzluk tartışmalarına da değinen Saygılı, ilkeli duruştan taviz verilmeyeceğini belirtti. "Yanlış yapanın üzerini örtmeyiz" mesajını veren İl Başkanı, kamu kaynaklarına uzanan her elin hesabının yargı ve millet önünde sorulacağını, partileri içinde benzer bir durumun olması halinde de taviz gösterilmeyeceğini söyledi. Konuşmasını teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik çağrısıyla tamamlayan Saygılı, Cumhur İttifakı ve AK Parti belediyecilik anlayışının kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI