İzmir merkezli operasyonda yalı ve forza yapılanmalarına baskın: 28 gözaltı

Operasyon ve gözaltılar:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos 2026 tarihinde İzmir merkezli olmak üzere Kocaeli, Konya ve Muğla'da toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun 59 örgüt mensubuna, bunlardan 27'sinin cezaevinde bulunduğu, ayrıca 32 aktif örgüt üyesine yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Aramalar sonucunda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; halen 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başsavcılık, operasyonun Göztepe Spor Kulübü yöneticileri ve çalışanlarını kapsamadığını özellikle vurguladı.

Soruşturmanın bulguları:

Soruşturmada, Yalı ve Forza isimli taraftar grupları içinde 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen silahlı tehdit, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri ve ikamet kurşunlama ile mala zarar verme olayları mercek altına alındı. Delil değerlendirmelerinde müşteki ve tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, iletişimin tespiti kayıtları, HTS analizleri, PTS verileri, güvenlik kamerası görüntüleri ve fiziki takip çalışmaları birlikte ele alındı.

İncelemeler sonucunda, iki grubun karşı gruba üstünlük sağlamak, örgütsel hakimiyet kurmak, intikam almak ve korku oluşturmak amacıyla sistematik şekilde silahlı eylemler gerçekleştirdiğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedildi.

Dosyadaki olaylar ve tarihler:

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe-Beşiktaş müsabakası sonrasında Yalı grubu üyelerinden E.Ö.'nün Paten Parkı mevkisinde Forza üyeleriyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybettiği; aynı olayda G.K.'nin ateşli silahla yaralandığı bildirildi. Bu olayla bağlantılı olarak 19 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Ayrıca dosyada, 21 Eylül 2025 tarihinde Forza üyesine ait ikametin kurşunlandığı; 2 Ekim 2025 tarihli Bornova'da hedefe yönelik eylem girişimi; 29 Ekim 2025'te Bornova'daki işyerine yönelik silahlı eylem; 7 Aralık 2025'te Konak'ta bir Forza üyesinin bacağından bıçaklanması; ve 23 Aralık 2025'te Bornova'da ateşli silahla yaralanma olayları yer aldı.

Soruşturma kapsamında adli mercilere intikal etmeyen bazı olaylara ilişkin tespitlerin de dosyaya eklendiği, Forza üyelerine yönelik darp ve ateşli silahla yaralama eylemleri ile örgüt mensuplarından silah ve fişek ele geçirilmesine ilişkin çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı.

Örgüt yapısı ve iletişim delilleri:

Dosyada, eylemlerin büyük bölümünün önceki saldırılara misilleme niteliğinde planlandığı; örgüt liderlerinin talimat verdiği, üyelerin keşif yaptığı, hedef belirlediği, silah temin ettiği ve araç ile motosiklet organizasyonunu sağladığı değerlendirmesine yer verildi. İletişimin tespiti kayıtlarında liderlerin doğrudan talimat verdiğine ve eylemlerin planlanmasını sağladığına dair delillere ulaşıldı.

Farklı soruşturma dosyalarındaki eylemler tek tek değerlendirildiğinde münferit adli olaylar gibi görünse de, tüm deliller birlikte değerlendirdiğinde ortak amaç, ortak irade, hiyerarşik yapı, görev paylaşımı ve süreklilik unsurlarını taşıdığı belirtildi.

Yapılanmalar ve ele geçirilen malzemeler:

Dosya kapsamında Yalı Silahlı Suç Örgütü içinde suç faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 31 şüpheli tespit edildi; bunlardan 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12'si ve 1 suça sürüklenen çocukın cezaevinde olduğu, örgüt liderinin yurt dışında bulunduğu kaydedildi. Forza yapılanmasında ise 28 şüpheli tespit edildi; bunlardan 15'inin cezaevinde bulunduğu ve cezaevindeki şüpheliler arasında örgüt liderinin de yer aldığı bildirildi. İletişimin tespiti tedbiri uygulanan 7 şüpheli hakkında ise herhangi bir suç deliline rastlanmadığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 uyuşturucu hap, 1 rambo bıçağı, 1 samuray bıçağı ve 1 beyzbol sopası ile birlikte 45 kuru sıkı mermisi, 50 av tüfeği kartuşu, 1 uzun namlu şarjörü ve yarım kutu havalı tabanca mermisi bulunduğu bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü açıkladı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ