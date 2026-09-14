İzmir'de ders zilinin yeni sesi: 850 bin öğrenciyle eğitim yılı başladı

İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı törenle açıldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi bu sabah törenle başladı. İzmir'de 850 bin öğrenci ve 50 bin öğretmen yeni döneme adım attı.

Tören ayrıntıları:

Açılış töreni, İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

yahşi'nin mesajı:

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi törende yaptığı konuşmada eğitim anlayışının hedeflerini vurguladı. Yahşi, "850 bin öğrencimiz, 50 bin öğretmenimiz ve okul çalışanımızla; bilgiden fikir; fikirden eser; eserden medeniyet üreten bir eğitim anlayışıyla istikbalimizi inşa ve ihya etme kararlılığındayız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' ifadesini şiar edinerek Türkiye Yüzyılı’nın inkişafına katkıda bulunacak neslin sorumluluğunu her zerremizde hissediyoruz," dedi.

Yahşi konuşmasında ayrıca medeniyet mirasına atıf yaparak bu mirası çağın imkânlarıyla güçlendirmenin önemini belirtti ve "Bir çocuğun hayaline omuz, istidadına istikamet, istikbaline ışık olma vazifesiyle; köklerinden güç alan, çağın ufkunu kuşanan, insanı merkeze alan bir eğitim anlayışını geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

öğrencilere ve velilere çağrı:

Öğrencilere hitaben konuşmasını sürdüren Yahşi, "Sizler; asırlık hayallerimizin, zamanı aşan menzillerimizin ve yarınlarımızın asıl sahibisiniz" diyerek gençlere teknoloji ve değerler dengesine dikkat etmeleri yönünde tavsiyeler verdi. "Teknolojiyi kullanın ama teknolojinin sizi kullanmasına izin vermeyin! Dünyayı tanıyın ama kendi hikâyenizi unutmayın!" sözleriyle dikkat çekti.

Velilere seslenen Yahşi ise ailelerin koşulsuz sevgi ve sağlıklı bağlarla çocukları desteklemesinin önemine vurgu yaptı. Yahşi, "Evlatlarımıza verebileceğimiz en kıymetli değer; onları her hâliyle kucaklayan koşulsuz sevgimiz ve köklerimizin kadim hasletleriyle yoğrulan bir aile iklimidir" diyerek dijital tuzaklara, ekran bağımlılığına ve zararlı alışkanlıklara karşı birlik çağrısı yaptı.

Yeni dönemin açıldığı bu günde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci, öğretmen ve velilerin iş birliğiyle öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye ve onları geleceğin yetkinlikleriyle buluşturmaya odaklanılacağını belirtti. Tören, katılımcıların ortak kararlılığı ve iyi dilekleriyle tamamlandı.

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖMER YAHŞİ