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İzmir'de engelsiz yaşam köyü ulaşım krizini iktidar ve belediye birlikte çözdü

İzmir Konak'taki Engelsiz Yaşam Köyü'ndeki ulaşım sorunu Mehmet Kasapoğlu ile Cemil Tugay'ın iş birliğiyle çözüldü; köyün hizmetleri yakında Büyükşehir'e devredilecek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

İzmir'de engelsiz yaşam köyü ulaşım krizini iktidar ve belediye birlikte çözdü

Kriz nasıl başladı ve iş birliği nasıl kuruldu:

İzmir Konak'taki Engelsiz Yaşam Köyünde, Haziran ayında öğrencilerin ulaşımını sağlayan servis hizmetinin sonlandırılacağı bilgisiyle bir ulaşım krizi doğdu. Köy, Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) tarafından kurulmuş; vakfın geçmiş dönemde yöneticiliğini yapan Burhan Özfatura ile tesisin yürütülmesi gündemdeydi. Ulaşımın kesilmesi riski, yaklaşık 100 engelli öğrencinin eğitimine doğrudan etki edecekti.

Bu gelişme üzerine önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu devreye girdi. Kasapoğlu, hem vakıf yönetimiyle hem de yerel yönetimle temas kurarak çözüm arayışını hızlandırdı. Yapılan görüşmelerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay köyün hizmetlerinin belediye tarafından devralınması teklifinde bulundu; vakıf da bu teklifi kabul etti. Bu uzlaşma engelliler ve aileleri arasında olumlu karşılandı.

Devir süreci ve eğitimlerin yeniden başlaması:

Tarafların anlaşmasının ardından devir süreci hızla başlatıldı. Kasapoğlu'nun verdiği bilgiye göre, ulaşım ve diğer hizmetleri üstlenecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalar düzenlenecek ve yaklaşık 100 öğrenci önümüzdeki günlerde tekrar eğitime başlayacak. Vakıf ise başka alanlardaki faaliyetlerine farklı bir çerçevede devam edecek ancak günlük yürütme belediye tarafından sağlanacak.

Kasapoğlu, söz konusu sürecin hem öğrenciler hem de ailelerinin huzur ve mutluluğu açısından önemine vurgu yaparak, işlemlerin daha fazla kesintiye uğramadan tamamlanacağına inandığını ifade etti. Belediye ile vakıf arasındaki koordinasyonun, hizmet sürekliliğini koruyacak şekilde planlandığı belirtildi.

Yerel yönetim sorumluluğu ve takip mesajı:

Kasapoğlu, engellilere yönelik hizmetlerde merkezi hükümet kadar yerel yönetimlerin de sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. 2005 yılında yapılan kanuni düzenlemelerin önemine değinerek, bu düzenlemelerle yetki ve sorumluluk alanlarının netleştiğini hatırlattı. AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirilen sosyal destekler ve uygulamalar üzerinde duran Kasapoğlu, yerel yönetimlerin de aynı heyecanı göstererek elini taşın altına koymasının gerektiğini söyledi.

Kasapoğlu ayrıca süreç boyunca iş insanlarıyla görüşmeler yaptıklarını ve belediyenin inisiyatif almaması halinde çözümün farklı kaynaklarla sağlanacağını belirtti. Son olarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Sonuç olarak, İzmir Konak'taki Engelsiz Yaşam Köyü'nde çıkan ulaşım krizi, merkezi ve yerel aktörler arasındaki pragmatik iş birliğiyle çözüme bağlanırken, hizmetlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınmasıyla eğitimlerin kesintiye uğramadan devam etmesi hedefleniyor.

İZMİR KONAK’TAKİ ENGELSİZ YAŞAM KÖYÜ’NDE YAŞANAN ULAŞIM KRİZİ, İKTİDAR VE YEREL YÖNETİM İŞ...

İZMİR KONAK’TAKİ ENGELSİZ YAŞAM KÖYÜ’NDE YAŞANAN ULAŞIM KRİZİ, İKTİDAR VE YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİYLE ÇÖZÜME KAVUŞTU. ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU İLE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY’IN GÖRÜŞMESİ SONUCUNDA, TESİSİN TÜM HİZMETLERİYLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNE DEVREDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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