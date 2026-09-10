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İzmir'de kurtuluş coşkusu gece fener alayında birleşti

İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı, Zafer Yürüyüşü ile başladı; Konak Pier'den saat 20.15'te 350 metrelik bayrakla başlayan fener alayıyla kutlandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

İzmir'de kurtuluş coşkusu gece fener alayında birleşti

İzmir'de kurtuluş coşkusu gece fener alayında birleşti

İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kentte gün boyu düzenlenen etkinliklerle anıldı. Günün programı İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü ile açıldı; akşam ise fener alayıyla devam ederek törenlere son şekli verdi.

Fener alayının rotası ve başlangıcı:

Program saat 20.15'te Konak Pier'den start alan kortejle doruğa ulaştı. Yürüyüş 350 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Konak Pier'den hareket etti, Cumhuriyet Meydanı'nı geçerek önce Gündoğdu Meydanı'na, ardından Kültürpark Lozan Kapısı'na ulaştı. Kortejin ilerleyişi boyunca katılımcılar ve izleyiciler coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Kortejdeki katılım ve atmosfer:

Yürüyüşte, zaferin meşaleleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç sporcularının elinde taşındı ve kalabalık hep bir ağızdan marşlar söyledi. Korteje katılamayan vatandaşlar ise balkonlardan ve pencerelerden bayrak ve alkışlarla kutlamaya ortak oldu. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları yürüyüş boyunca sıkça duyuldu.

Etkinlikler, kent genelinde birlik ve ortak anma duygusunu pekiştirirken, hem resmi törenler hem de sivil katılımın yoğunluğu dikkat çekti. Gün boyu süren programlar İzmir'in kurtuluşunu anma geleneğinin devam ettiğini gösterdi.

9 Eylül coşkusu fener alayıyla son buldu

9 Eylül coşkusu fener alayıyla son buldu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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