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İzmir'de minibüste yangına müdahale sırasında patlama paniği

Buca'da seyir halindeki minibüsün motorundan duman çıktı; sürücünün yangın tüpüyle müdahalesi sırasında minibüste patlama oldu, çevrede panik yaşandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:49

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir'de minibüste yangına müdahale sırasında patlama paniği

İzmir'de minibüste yangına müdahale sırasında patlama paniği

İzmir'in Buca ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün motor bölümünden duman yükseldi. Sürücü, yangını söndürmek için aracını yol ortasında durdurup yanındaki yangın söndürme tüpü ile müdahale etmek istedi.

olayın gelişimi:

Müdahale sırasında minibüste aniden bir patlama yaşandı. Patlama, çevrede bulunanları ve olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiyi panik içine soktu.

görüntüler ve çevre tepkisi:

Patlama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlarda patlamanın ani olduğu ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görülüyor.

SÜRÜCÜNÜN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİĞİ SIRADA MEYDANA GELEN PATLAMA PANİK OLUŞTURURKEN...

SÜRÜCÜNÜN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİĞİ SIRADA MEYDANA GELEN PATLAMA PANİK OLUŞTURURKEN, O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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