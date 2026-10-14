İzmir'de minibüste yangına müdahale sırasında patlama paniği

İzmir'in Buca ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün motor bölümünden duman yükseldi. Sürücü, yangını söndürmek için aracını yol ortasında durdurup yanındaki yangın söndürme tüpü ile müdahale etmek istedi.

olayın gelişimi:

Müdahale sırasında minibüste aniden bir patlama yaşandı. Patlama, çevrede bulunanları ve olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiyi panik içine soktu.

görüntüler ve çevre tepkisi:

Patlama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlarda patlamanın ani olduğu ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görülüyor.

SÜRÜCÜNÜN YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİĞİ SIRADA MEYDANA GELEN PATLAMA PANİK OLUŞTURURKEN, O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.