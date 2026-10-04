İzmir'de ortaokul çatısında çıkan yangın itfaiyeyi seferber etti

yangına müdahale sürüyor:

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatısında saat 15.00 civarında yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri ve siyah dumanı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çatıyı saran alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmasını sürdürüyor.

güvenlik ve ilk belirlemeler:

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; ekiplerin soğutma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE BİR ORTAOKULUN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR. İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLAYDA CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI.