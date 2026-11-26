İzmir'de su tarifesinde öne çıkan değişiklikler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde kapsamlı bir indirime gitti. Kasım 2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilen karar ile konut suyunun metreküp fiyatı 60 liradan 22 liraya çekildi ve bu yeni tarifelerin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Yeni düzenleme ile birlikte indirimli tüketim sınırı konutlarda önceki uygulamaların üzerine çıkarılarak 6 metreküpten 10 metreküpe yükseltildi. Bu adım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaadi doğrultusunda temel su tüketiminde kenti en düşük fiyatlı büyükşehir haline getirme hedefinin bir parçası olarak tanımlandı.

Fatura örnekleri ve birim fiyatlardaki değişim:

İZSU'nun hazırladığı 30 günlük tüketim örneklerine göre bir konut abonesi ayda 10 metreküp su tükettiğinde mevcut tarifede ödeyeceği 624,01 lira yeni tarifeyle 256,01 lira olacak; böylece hane aylık 368 lira, yıllık ise 4.416 lira tasarruf sağlayacak.

Ayda 20 metreküp su tüketen bir konutun faturası ise 2.077 lira seviyesinden 1.483 lira'ya düşecek; bu da aylık 594 lira tasarruf anlamına geliyor. Konut abonelerinde 11-20 metreküplük kademede su ve atık su birim bedeli 99,83 liradan 70 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki kademede ise 145 liradan 140 liraya indirildi.

İş yeri aboneleri için de fiyatlar aşağı çekildi. Ayda 10 metreküp su tüketen bir iş yerinin faturası 1.494 liradan 458 liraya inecek; iş yeri sahibi aylık 1.036 lira tasarruf edecek. Benzer şekilde ayda 20 metreküp tüketen bir iş yerinin faturası 4.153,31 liradan 2.912,31 liraya düşerek aylık 1.241 lira tasarruf sağlanacak.

Yeni tarifede iş yerleri için birim fiyatlar ilk 10 metreküplük tüketimde 44 lira, 11-20 metreküplük tüketimde 140 lira, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimde 280 lira olarak öngörüldü. Bu tarifelere ilçe belediyeleri adına tahsil edilen bedeller dahil değil.

Büyükşehir karşılaştırması ve kamuoyu tepkisi:

Kasım 2026 tarihli 30 büyükşehir su ücretleri karşılaştırma tablosunda 10 metreküplük tüketim için Muğla 729,50 lira, İstanbul 669,10 lira, Bursa 626 lira ve Ankara 593,60 lira olarak yer alırken, İzmir'in yeni tarifesi ile 10 metreküplük su ve atık su bedeli vergiler hariç 220 lira olarak hesaplandı. Bu tutarla İzmir, karşılaştırmaya göre en düşük bedelin bulunduğu kent oldu.

İndirim haberi İzmir halkı ve esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar hane bütçelerinde rahatlama sağlayacağını ifade ederken, bazı yurttaşlar indirimin daha önce neden hayata geçirilmediğini sorguladı.

Vatandaşlardan İbrahim Karakaya indirimle ilgili, uygulamanın vatandaşı rahatlattığını belirterek teşekkür etti. Yasin Güder yapılan indirimin yüksek olduğunu vurguladı ve 'şimdiye kadar neden indirim yapılmadı?' diye sordu. İlknur Onaran ise ev işlerinde su tüketiminin fazla olduğunu hatırlatarak indirimin masrafları düşüreceğini dile getirdi.

İZSU'nun oy birliğiyle kabul edilen kararı ve rakamsal etkileri, hem konut hem iş yeri aboneleri açısından aylık ve yıllık düzeyde görece somut tasarruflar getiriyor. Yeni tarife ile hedeflenen düşük temel fiyat politikası, İzmir'i 30 büyükşehir arasında su bedelinin en düşük olduğu şehir haline getirdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE UYGULANACAK 2027 YILI SU VE ATIK SU TARİFELERİNDE YÜZDE 70’E VARAN İNDİRİM İZMİRLİLER TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDI. VATANDAŞLAR, YAPILAN İNDİRİMİN HANE BÜTÇELERİNİ RAHATLATACAKLARINI DİLE GETİRDİ.