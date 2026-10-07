İzmir'de yeni dönem: Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı

Katılım töreni ve rozet takma:

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye resmen katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Katılım, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı sırasında gerçekleşti ve törende Tugay’ın partiye katılımı önemli bir gündem maddesi oldu.

Tugay'ın siyaset ve meslek geçmişi:

Tugay konuşmasında İzmir’de büyüdüğünü, mütevazı bir aileden geldiğini ve 30 yıl süren hekimlik mesleğiyle hizmet ettiğini belirtti. Siyasete giriş nedenini aktaran Tugay, bir büyüğünün 'Milletimize en iyi hizmet siyasettir' sözünü referans gösterdiğini ve bununla siyasete dahil olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı görevini toplamda 7,5 yıl üstlendiğini ifade eden Tugay, önce Karşıyaka sonra İzmir Büyükşehir çerçevesinde çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

İzmir vurgusu ve hizmet anlayışı:

Tugay, İzmir’in 30 ilçesi ve 1.390 mahallesinin kendisi için 'ev' ve 'yuva' olduğunu belirterek, hiçbir vatandaşını diğerinden ayırmadan hizmet ettiğini söyledi. Zorda ve yoklukta olanlara yönelik yardım ve sahip çıkma yaklaşımını öne çıkaran Tugay, İzmir halkının vatanseverliğine ve manevi değerlere bağlılığına dikkat çekti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaset tanımına atıf yapan Tugay, AK Parti’yi 'kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımlanan bir anlayışla ilişkilendirdi ve Cumhuriyet’e samimiyetle bağlı siyasetçinin kimsesizlere sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

AK Parti’ye katılma kararını anlatırken Tugay, 'İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye’yle, kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim' diyerek katılım gerekçesini özetledi.

Gelecek hedefleri ve iş birliği çağrısı:

Tugay, Yunus Emre’den alıntıyla 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' notunu paylaştı. Cumhurbaşkanının ve AK Parti ailesinin deneyimiyle İzmir’i 'ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek' üzere yola çıktıklarını belirtti.

Yerel yönetim ile merkezi hükümet uyumu ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Tugay, bu uyum sağlandığında 'çok güzel işler başarılacağı' kanaatini dile getirdi. En temel hedef olarak ise milletin güvenini kazanmak ve gönlünü yapmak olduğunu, bunu asla unutmayacağını sözlerine ekledi.

Programda Tugay’ın parti katılımı ve hedeflerine ilişkin açıklamaları, İzmir gündeminde yeni bir sürecin başladığı mesajını verdi. Tören ve konuşmalar partide ve yerel yönetim cephesinde yakından takip edildi.

AK Parti'ye katılan Tugay: "Bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim"