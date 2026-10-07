Dolar 49,1140 -0,12%
Euro 54,9990 -0,63%
Bist 12.077,31 -2,40%
Altın Gram 6.534,59 -1,17%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,50 +0,91%
--°

Konak kafe çıkmazı: komisyon tahliye ve hukuki süreci değerlendirdi

Komisyon, 25 Haziran 2025'te sona eren Konak Kafe kira sözleşmesinde tahliye yapılmadığını; rızai beyan ve adli sürecin sürdüğünü raporladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Konak kafe çıkmazı: komisyon tahliye ve hukuki süreci değerlendirdi

Komisyon raporu ve yerinde inceleme

Bilecik İl Özel İdaresi meclisinde tüm partilerin ortak önergesiyle Araştırma, Geliştirme, Sanayi ve Ticaret Komisyonu’na sevk edilen dosya kapsamında komisyon üyeleri, Konak Kafe işletmesinde yerinde inceleme yaptı ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ergün’ü dinleyerek bir rapor hazırladı. Dosyada, 25 Haziran 2025 tarihinde sona eren 10 yıllık kira sözleşmesinin ardından tahliye işlemlerinin gündeme geldiği belirtildi.

Komisyonun tespitleri:

Raporda, İl Genel Meclisinin 05 Ekim 2026 tarihli ve 2026/158 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazın kira süresinin sona erdiği, buna rağmen tahliye işleminin tamamlanmadığı kaydedildi. Komisyon, 24 Temmuz 2026 tarihli dilekçede işletmecinin taşınmazı rızaen tahliye edeceğini yazılı olarak beyan ettiğini; ancak tahliyenin belirtilen süre içinde gerçekleşmediğini tespit etti.

Raporda ayrıca adli süreçlere işaret edilerek, tahliye işlemlerine ilişkin davanın kesintisiz devam ettiği ve Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından son olarak 14 Eylül 2026 tarihinde yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verildiği; idarenin bu karara karşı da Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunduğu bilgisine yer verildi.

Değerlendirme ve öneriler:

Komisyon, mevcut belge, açıklama ve yerinde inceleme sonucunda tahliye süreçlerinin idare tarafından başlatıldığını, yürütülen adli başvurular ile işletmeciden alınan rızai tahliye beyanının bu iradeyi ortaya koyduğunu belirtti. Aynı zamanda, cebri tahliyenin uygulanmamasının ve yeniden yürütmenin durdurulması kararlarının taşınmaza dönüş ve idarenin tazminat sorumluluğu gibi riskler doğurabileceği vurgulandı.

Raporda, kamuya ait taşınmazların yönetiminde kamu yararı ve eşitlik ilkesi esaslarının gözetilmesi gerektiği belirtilerek, devam eden adli sürecin idarece titizlikle takip edilmesi, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması veya idare lehine tahliyeye imkan sağlayan uygun hukuki durumun ortaya çıkması halinde tahliye ve teslim işlemlerinin gecikmeksizin sonuçlandırılması gerektiği önerildi. Sonrasında taşınmazla ilgili işlemlerin İl Genel Meclisi kararları ve ilgili mevzuat doğrultusunda tesis edilmesinin uygun olacağı kaydedildi.

TSO BAŞKANI MEHMET ERGÜN&#039;ÜN İŞLETTİĞİ VE 16 AY ÖNCE SÖZLEŞMENİN BİTTİĞİ KONAK CAFE ÇIKMAZINDA...

TSO BAŞKANI MEHMET ERGÜN'ÜN İŞLETTİĞİ VE 16 AY ÖNCE SÖZLEŞMENİN BİTTİĞİ KONAK CAFE ÇIKMAZINDA KOMİSYON RAPOR HAZIRLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken tanı hayat kurtarıyor: meme kanserinde düzenli kontrol vurgusu
images

Fethiye Mahallesi'nde gençlere dijital keşif merkezi açıldı
images

Denizli'de mobil tırla ulaştırılan taramalar 9 ayda 82 erken meme kanseri vakası...
images

Yeşilçam'ın 'altın çocuk' Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye Mahallesi'nde gençlere dijital keşif merkezi açıldı

Erken tanı hayat kurtarıyor: meme kanserinde düzenli kontrol vurgusu

Kayıplar sürüyor: KKTC açıklarında bulunan naaş sayısı 26'ya çıktı

Scooter kazasında yaşamını yitiren Alper için ilk duruşma görüldü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi