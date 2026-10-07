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Interpol listesinde yer alan şüpheli Fatih'te eşiyle yakalandı

İnterpol tarafından aranan, 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüsle suçlanan I.R., MİT'in desteğiyle Fatih'te eşi V.R. ile yakalandı; sahte kimlik bulundu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Interpol listesinde yer alan şüpheli Fatih'te eşiyle yakalandı

Interpol listesinde yer alan şüpheli Fatih'te eşiyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnterpol kaydı bulunan ve 10 cinayet ile 11 cinayete teşebbüs suçlarıyla ilişkilendirilen I.R.'yi Fatih'te düzenlenen operasyonda eşi V.R. ile birlikte gözaltına aldı.

operasyon ve tespit:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında I.R.'nin yurda giriş yasağı bulunduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma sonucu I.R.'nin Fatih'te saklandığı adres belirlendi ve adrese operasyon düzenlendi.

deliller ve hukuki işlemler:

Operasyonda I.R. ve eşi V.R. gözaltına alındı; I.R.'nin üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapıldı. Her iki şüpheli için de sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İNTERPOL TARAFINDAN ARANMA KAYDI BULUNAN VE 10 CİNAYET İLE 11 CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇUYLA BAĞLANTILI...

İNTERPOL TARAFINDAN ARANMA KAYDI BULUNAN VE 10 CİNAYET İLE 11 CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇUYLA BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRLENEN I.R., İSTANBUL FATİH’TE DÜZENLENEN OPERASYONDA EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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