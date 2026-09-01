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İzmir'den ihbar edenleri cezadan muaf tutun çağrısı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan denetimlerinde ihbar eden vatandaşa ceza uygulanmamasını ve teşvik edici düzenleme istedi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İzmir'den ihbar edenleri cezadan muaf tutun çağrısı

Erkan Özkan: ihbar edenlere ceza uygulaması korsanla mücadeleyi zayıflatıyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan korsan taşımacılıkla mücadelede uygulamada yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, korsan denetimlerinde ihbar eden kişiye ceza uygulanmamasını talep etti. Özkan, uygulamanın vatandaşları ihbardan kaçınmaya ittiğini ve bunun caydırıcılığı azaltan bir sonuç doğurduğunu belirtti.

Erzurum örneği: ihbar edenin de ceza aldığı vakalar

Başkan Özkan, yakın zamanda Erzurum'da yaşanan bir olayı örnek gösterdi. Vatandaşlık göreviyle korsan taşımacılığı bildirmek üzere müşteri gibi binen bir kişi 112 yoluyla ihbarda bulundu. Araç durdurulduğunda korsan taşımacılık yapan sürücüye ceza kesilirken ihbar eden kişiye de 3 bin 870 lira tutarında bir yaptırım uygulandı. Özkan bu uygulamanın, ihbarcıyı caydırdığını ve ihbar sayısını düşürdüğünü vurguladı.

Hukuki süreç, mevcut durum ve talepler:

Özkan, taksicilik mesleğinin yaklaşık 3 yılı aşkın süredir korsan taşımacılık sorunu yaşadığını, haziran ayında yürütülen hukuki mücadelenin mahkeme kararıyla lehlerine sonuçlandığını ve adli tatil nedeniyle uygulama sürecine ara verildiğini hatırlattı. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Komisyonu üyelerinin konuyu yeniden değerlendirmesini isteyen Özkan, ihbar eden müşteriden ceza alınması uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Özkan ayrıca diğer illerle yapılan toplantılarda benzer vakaların tespit edildiğini; birçok vatandaşın kendi cebinden ceza ödememek için gerçeği inkar ettiğini ve bunun da korsanla mücadeleyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu nedenle, araçlara binenlerin vatandaşlık göreviyle durumu bildirmelerini teşvik edecek biçimde cezai uygulamalardan muafiyet veya koruyucu düzenlemeler talep ediliyor.

Kamu otoritelerinden beklenen düzenlemenin, denetim uygulamalarının etkinliğini artırırken aynı zamanda vatandaşların ihbarda bulunmasını kolaylaştırıcı nitelikte olması gerektiği vurgulanıyor. Özkan, mevcut uygulamanın yaratmış olduğu mağduriyetin giderilmesini talep ederek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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