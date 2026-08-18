İzmit körfezi yeniden canlanıyor: deniz canlıları yuvalarına döndü

çalışmanın etkisi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülen İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ve yapılan ileri biyolojik arıtma yatırımları, Körfez’in su altı ekosisteminde gözle görülür bir canlanma sağladı. Uzun yılların birikimi olan dip çamurunun temizlenmesi ve atıksu arıtma kapasitelerinin güçlendirilmesi, bölgedeki yaşam koşullarını iyileştirerek tür çeşitliliğinin geri dönmesine zemin hazırladı.

dalıcı gözlemleri:

Değirmendere açıklarında gerçekleştirilen dalışlarda, bir yıl aradan sonra yeniden denizatı görüntülenmesi kayda geçti. Aynı dalışlarda kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türleri gibi canlılarda sayısal artış görüldü. Bölgeyi izleyen dalış topluluklarından edinilen bulgular, hem yumuşak mercanların hem de taşlı yapılı türlerin daha sık karşılaşıldığını gösteriyor.

gözlemlerden çıkarılanlar:

Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) Başkanı Murat Kulakaç gözlemlerini, İzmit Körfezi’ne eskiden yüzlerini dönmediklerini, ancak yapılan iyileştirmelerle dalış ve yüzmenin yeniden arttığını belirterek özetledi. Kulakaç, deniz canlılarının geri dönmesinin dip çamuru temizliğinin ve arıtma tesislerinin etkisiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Anemonlar, kırlangıçlar, lüfer, orkinos, palamut, istavrit, mezgit, barbun ve jumbo karidesi gibi türlerin de daha sık görülmeye başlandığı rapor edildi.

neden önemsenmeli:

Kulakaç, belirli türlerin su kalitesinin indikatörü olduğuna dikkat çekti: "Deniz kestanesi varsa su kalitesi iyi demektir." Asitlenme ve kirliliğin kabuklu canlıların yaşama şansını düşürdüğünü, bu nedenle ıstakoz gibi türlerin varlığının ekosistemin toparlandığına işaret ettiğini aktardı. Bu tür göstergeler besin zincirinin sağlıklı çalıştığını ve yaşam döngüsünün sürdüğünü ortaya koyuyor.

koruma çağrısı:

Projeden elde edilen olumlu sonuçların kalıcı olması için bölge sakinlerine ve ziyaretçilere uyarılarda bulunuldu. Kulakaç, deniz ve derelerin çöp alanı olmadığını hatırlatarak, plastik ve cam atıkların yanı sıra tarımsal kimyasalların yeraltı suyuna karışıp denize ulaştığını ve canlılara zarar verdiğini belirtti. Vatandaşlar atık bertarafı ve kimyasal kullanımında daha dikkatli olmaya davet edildi; aksi halde elde edilen kazanımların sürdürülemeyeceği vurgulandı.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE YÜRÜTÜLEN DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SU ALTI BİYOÇEŞİTLİLİĞİNDE ARTIŞ YAŞANIRKEN, DEĞİRMENDERE AÇIKLARINDA BİR YIL ARADAN SONRA YENİDEN DENİZATI GÖRÜNTÜLENDİ.