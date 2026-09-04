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bandırma'da apartman yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Bandırma 100. Yıl Mahallesi'nde ikinci kattaki dairede çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

bandırma'da apartman yangını itfaiye tarafından söndürüldü

yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katındaki daireden dumanların yükseldiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler binanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekipler, yangın mahallinde olası yeniden alevlenmelere karşı kapsamlı soğutma çalışmaları yaptı.

çıkış sebebi için inceleme başlatıldı:

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BANDIRMA&#039;DA APARTMAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

BANDIRMA'DA APARTMAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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