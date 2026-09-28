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Jandarma iz takibiyle 13 çalınan hayvanı belirledi, üçü sahibine teslim edildi

Korkuteli'de çalınan 10 küçükbaş ve 3 büyükbaşın izini süren Antalya JASAT ekipleri, pazar ve satış kayıtlarını inceleyerek üç büyükbaşı sahibine iade etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma iz takibiyle 13 çalınan hayvanı belirledi, üçü sahibine teslim edildi

Antalya jandarması hırsızlık zincirini kırdı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayı üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekipleri, iz sürme ve kayıt incelemesiyle toplam 10 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvanın akıbetini tespit etti. Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Soruşturmanın seyri:

Ekiplerin çalışmasında, zanlı olarak belirlenen M.Ş. ve A.Ş. isimli kişilerin olayla bağlantılı olduğu saptandı. JASAT ekipleri çalınan küçükbaşlardan bazılarının Burdur'un Çavdır ilçesindeki hayvan pazarında satışa çıkarıldığını, üç büyükbaşın ise Antalya'da ikamet eden bir şahsa satıldığını tespit etti.

Ele geçirilen hayvanlar ve adli süreç:

Satışta olduğu belirlenen üç büyükbaş, ekipler tarafından rızaen teslim alınarak sahiplerine iade edildi. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; diğer şüpheli A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, küçükbaş hayvanların akıbetine ilişkin soruşturmayı sürdürürken, pazar ve satış kayıtlarının incelenmesine devam ediyor.

KORKUTELİ’NDE ÇALINAN 10 KÜÇÜKBAŞ VE 3 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN İZİNİ SÜREN JASAT EKİPLERİ, HAYVANLARIN...

KORKUTELİ’NDE ÇALINAN 10 KÜÇÜKBAŞ VE 3 BÜYÜKBAŞ HAYVANIN İZİNİ SÜREN JASAT EKİPLERİ, HAYVANLARIN BURDUR’UN ÇAVDIR İLÇESİNDEKİ HAYVAN PAZARI İLE ANTALYA’DA SATILDIĞINI BELİRLERKEN, 3 BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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