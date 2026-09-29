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Jandarma operasyonunda Ankara'da 134 aranan kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma ekipleri, asayiş ve farklı suçlardan aranan 134 kişiyi yakaladı; aralarında ağır cezalılar ve 22 yıl hapisle firari bir zanlı da var.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma operasyonunda Ankara'da 134 aranan kişi yakalandı

Jandarma koordinasyonuyla geniş çaplı yakalama operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde asayiş ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlıkları ile eşgüdümlü olarak icra edildi.

Operasyonlarda farklı suçlardan aranan şahıslar takibe alınarak ilçe bazında adreslerde uygulama yapıldı ve toplamda 134 aranan kişi yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

suç profili ve cezai dağılım:

Yakalananlar arasında; kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir kimseyi fuhuşa teşvik etme, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma gibi çeşitli suçlardan aranan zanlılar yer aldı.

Cezai süreler açısından dağılım şu şekilde oldu: 20 yıl ve üzeri 1, 10 yıl ve 20 yıl arası 9, 5 yıl ve 10 yıl arası 20, 2 yıl ve 5 yıl arası 70, 2 yıl altı 34 kişi olmak üzere toplam 134 zanlı yakalandı.

sincan'da firari hükümlünün yakalanması:

Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ayrı bir çalışmada, 25 Eylül tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon neticesinde; 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 29 gün hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs ele geçirildi. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yetkililer, operasyonların kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ‘ASAYİŞ VE DİĞER SUÇLARDAN ARANAN’ KİŞİLERİN...

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ‘ASAYİŞ VE DİĞER SUÇLARDAN ARANAN’ KİŞİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OPERASYONLARDA, FARKLI SUÇLARDAN ARANAN 134 KİŞİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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