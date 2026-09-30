Jandarma yıllar sonra kayıp Nigar Bilgin'in cinayetini ortaya çıkardı

JASAT'ın yürüttüğü çalışma cinayeti çözdü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya paylaşımında JASAT ekiplerinin Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin vakasını aydınlattığını açıkladı. Bakan Çiftçi, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda zanlıların adalete teslim edildiğini bildirdi.

tahkikatın seyri ve bulunma nedenleri:

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, Nigar Bilgin yeni kimlik kartı başvurusu yapmayınca yapılan mahallî tahkikatta yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı tespit edildi. Görüşmelerde, resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı ve ekipler araştırmalarını derinleştirdi.

operasyon, deliller ve adli süreç:

Çalışmalar sonucu Z.B.'nin köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığı, yaklaşık 20 yıldır orada bulunduğu belirlendi. İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheli yakalandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Şüpheli eş Z.B. tutuklandı; kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Bakan Çiftçi, "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder" sözleriyle JASAT ekipleri ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı personelini tebrik etti.

Bakan Çiftçi: "JASAT yıllardır saklanan cinayeti aydınlattı"