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Jandarmadan Şanlıurfa'da sokak satıcılarına operasyon: 29 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sokakta uyuşturucu satan 29 şüpheli yakalandı, ardından tutuklandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmadan Şanlıurfa'da sokak satıcılarına operasyon: 29 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmada kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan planlı müdahaleler sonucunda sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişiler hedef alındı.

Yakalanan şüpheliler ve süreç:

Operasyonda yakalanan kişiler arasında 29 şüpheli bulunuyor. Adli işlemlerin ardından şüphelilerin tamamı mahkeme süreciyle birlikte tutuklandı, soruşturma ve kovuşturma süreçleri devam ediyor.

Saha tespitleri:

İncelemelerde, şüphelilerin özellikle mahalle ve sokak aralarında gençlere yönelik satış yaptığı ve uyuşturucu ticaretini bu alanlarda yürüttükleri belirlendi. Ekipler tespit edilen bu noktalarda koordineli çalışma ve istihbarî destekle müdahalelerde bulundu.

Olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, operasyonun uyuşturucuya karşı yürütülen çalışmalardan biri olduğu ve benzer olaylara karşı denetimlerin süreceği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı kaynaklı açıklamada, toplum sağlığını hedef alan sokak satıcılarına yönelik kararlı tutumun devam edeceği belirtildi.

Şanlıurfa’daki narkotik operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa’daki narkotik operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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