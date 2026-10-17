İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı

İmamoğlu duruşmada savunmasını tamamladı

İddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasının 37. gününde savunmasını yaptı. Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda sürdü.

Savunmanın ana temaları:

İmamoğlu, konuşmasında kişisel hak ihlallerine ve kamuoyuna yönelik kampanyalara tepki gösterdi. "Beni zindana atabilirsiniz, aileme her türlü saldırıyı yapabilirsiniz ama benim irademe sahip olacak kişi anasının karnından doğmadı" diye konuştu. Savunmasında ayrıca baskı ve karalamalara karşı duruşunu vurgulayarak, yaptıkları operasyonları "vız gelir tırıs gider" sözleriyle niteledi ve bunları halk nezdinde önemsizleştirdi.

İmamoğlu, konuşmasının merkezine demokrasi ve millet iradesi vurgusunu koydu: "Bu millet yaptığınız kötülükleri unutmayacak... Ben 87 milyon milletim için buradayım. Bugün taraf olmanız gereken şey demokrasidir, cumhuriyettir." Gençlere seslenirken ise umudun kendisinde değil, gençlerde olduğunu belirtti ve "En büyük inancım sizlersiniz" dedi.

Mahkeme süreci ve bir sonraki adım:

İmamoğlu savunmasını Hz. Ali'den alıntıladığı bir ifadeyle sonlandırdı: "Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa, bil ki zafer yakındır." Sözlerinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Aranın bitmesiyle birlikte mahkeme prosedürü gereği Ekrem İmamoğlu'nun çapraz sorgusu başlayacak. Duruşma sürecinde taraf beyanları ve savunmaların ardından mahkeme kararına doğru ilerleniyor; yargılamanın bundan sonraki aşamaları salondaki ifadeler ve çapraz sorgunun seyriyle şekillenecek.

İmamoğlu'nun savunmasında tekrarladığı mesajlar, demokratik vurgular ve gençlere yaptığı çağrı duruşma tutanaklarına geçti. Mahkeme süreciyle ilgili gelişmeler, çapraz sorgunun tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Ekrem İmamoğlu İBB davası kapsamında savunmasını tamamladı