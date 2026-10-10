Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

antrenman raporu:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi öncesi hazırlıklarını bu sabah tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirdi.
antrenmanın içeriği:
İdman ısınma koşularıyla başlayıp, 5'e 2 top kapma ve taktik maç uygulamalarıyla sürdü. Seans, yapılan duran top çalışması ile tamamlandı; çalışma programı hem kondisyon hem de taktik organizasyon üzerine kurulu olarak planlandı.
maç bilgileri:
Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Yapılan antrenman içeriği, takımın maç temposunu koruma ve set-piece organizasyonlarını son kez pekiştirme amacı taşıdı.
BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
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