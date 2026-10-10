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Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı; karşılaşma 19.00'da.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

antrenman raporu:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi öncesi hazırlıklarını bu sabah tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirdi.

antrenmanın içeriği:

İdman ısınma koşularıyla başlayıp, 5'e 2 top kapma ve taktik maç uygulamalarıyla sürdü. Seans, yapılan duran top çalışması ile tamamlandı; çalışma programı hem kondisyon hem de taktik organizasyon üzerine kurulu olarak planlandı.

maç bilgileri:

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Yapılan antrenman içeriği, takımın maç temposunu koruma ve set-piece organizasyonlarını son kez pekiştirme amacı taşıdı.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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