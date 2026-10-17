Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi

Olayın gelişimi:

15 Ekim tarihinde Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış sırasında, eski Yaylacık Mahalle Muhtarı Mustafa Kedikli (65), aracıyla birlikte sel sularına kapılarak kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Kedikli'nin aracı dere yatağında ağır hasarlı halde bulundu; ancak muhtarın kendisine ulaşılamadı.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

Başvurulan ekipler arasında AFAD, itfaiye, emniyet ve sahil güvenlik birimleri yer aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ikinci gününde, muhtarın cansız bedeni Körfez ilçesi Yarımca açıklarında görev yapan deniz polisi tarafından denizde bulundu ve kıyıya çıkarıldı.

Cenaze töreni ve uğurlama:

Beş çocuk babası olan Mustafa Kedikli için Başiskele Kullar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri ile Kedikli'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Mustafa Kedikli'nin tabutu omuzlarda taşınarak Kullar Mezarlığı'nda toprağa verildi; tabutu vali ile belediye başkanlarının omuzunda taşındı.

Sel sularına kapılan eski muhtar son yolculuğuna uğurlandı