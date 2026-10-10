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Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşamını yitiren 104 kişi, STK ve sendikaların katıldığı törenle 11. yılında anıldı; yakınları anıta kırmızı karanfil bıraktı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Anma töreni

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen miting sırasında teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 104 kişi, olayın 11. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Saldırının yaşandığı alanda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve yakınları, anma programında duygusal anlar yaşadı.

Tören ve katılımcılar:

Törene katılanlar, 10 Ekim Anıtı önünde bir araya geldi; yakınlarını kaybedenler anıta kırmızı karanfiller bıraktı. STK temsilcileri ile sendikalar ortak mesajlar verdi, saldırının yıl dönümünde hafızanın canlı tutulmasının önemine vurgu yapıldı. Anmada hayatını kaybedenlerin isimleri okunarak anıldı ve saldırıda yaşamını kaybedenlerin ailelerine taziyeler iletildi.

Siyasi eleştiri ve sorumluluk talebi:

Törende konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, saldırının önlenmesine ilişkin süreçlerin sorgulanması gerektiğini belirtti. Özel, "Bir terör dönemi yaşatıldı. Katliamı yapan ve 1 yıldır izlenen terör hücresinin Ankara’ya kadar gelirken tek bir engelle karşılaşmadığı; basit bir deyimle katliamın önünün açıldığı sürecin sorgulanması gerekiyor. Ama bugün sorgulanmanın aksine kamu görevlilerinin korunduğu sürecin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili sözlerine de değindi. Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin özel raporları partinin arşivinde duruyor" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Özel, yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması yönünde kendisine görüş bildirdiği herhangi bir ismin olmadığını belirtti.

Tören, saldırının mağdurlarının anılması ve adalet ile hesap verebilirlik taleplerinin yinelenmesiyle sona erdi. Katılımcılar, benzer trajedilerin tekrarlanmaması için sürecin şeffaf şekilde araştırılmasının önemini vurguladı.

ANKARA GARI ÖNÜNDE 10 EKİM 2015 TARİHİNDE TERÖRİSTLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BOMBALI SALDIRIDA...

ANKARA GARI ÖNÜNDE 10 EKİM 2015 TARİHİNDE TERÖRİSTLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN 104 KİŞİ, DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. TÖRENDE YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, KATLİAMIN ÖNÜNÜN AÇILDIĞI SÜRECİN SORGULANMASI GEREKİYOR" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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