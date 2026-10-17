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Sapanca'da kestane toplamak için girdiği ormanda 66 yaşındaki adam ölü bulundu

Sapanca'da kestane toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran, kardeşlerinin bulduğu yerde hayatını kaybetti; cenazesi otopsi için gönderildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sapanca'da kestane toplamak için girdiği ormanda 66 yaşındaki adam ölü bulundu

Sapanca'da kestane toplama gezisi ölümle sonuçlandı

Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alanda, kestane toplamak için bölgeye gelen kişilerin arasından yalnız ayrılan Durmuş Duran (66) hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinden gelen Duran ve iki kardeşi araçlarını yol kenarına park ettikten sonra ormanlık alana girdi. Bir süre sonra gruptan ayrılan Duran'dan haber alamayan kardeşleri çevrede arama başlattı ve ormanlık alanda yerde hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arama ve cenaze çıkarma çalışmaları:

Arazinin eğimli ve engebeli olması nedeniyle Duran'ın cansız bedeni bulunduğu yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Bölgedeki çalışmalar güvenlik ve koordinasyon içinde sürdürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Duran'ın cenazesi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor; yetkililer henüz ölüm sebebi hakkında ek bilgi paylaşmadı.

Kestane toplamak için girdiği ormandan cansız bedeni çıktı

Kestane toplamak için girdiği ormandan cansız bedeni çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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