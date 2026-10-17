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Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

Erzurum Tekman'da kışlak transferi için Siverek'e gönderilen tır, virajı alamayınca devrildi; 300 küçükbaştan 130'u telef oldu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:41

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

kaza ve can kaybı:

Erzurum'un Tekman ilçesinde, kış dönemi yetiştiriciliği için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sevk edilen küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Olayda tırda bulunan 300 küçükbaş hayvandan 130'u telef oldu.

Kaza, Tekman - Hınıs kara yolunun 4. kilometresinde yer alan Gündamı mevkisinde gerçekleşti. Hayvanların yüklendiği nokta olarak belirtilen Toptepe Mahallesi kaynaklı sevkiyat, yolculuk sırasında sonlandı.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre tır, kışlamak üzere götürülen sürü ile birlikte yola çıktı. Sürücü virajda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak yan yattı ve hayvanlar araçta büyük ölçüde zarar gördü. Olay anını anlatan hayvan sahibi, arabadaki sollama iddiasına dikkat çekerek 'Arkamızdan bir pikap geliyordu. Tam virajda bizi sollama yapmaya çalışırken tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yan yattı ve sonuç olarak 130 hayvanımız telef oldu' ifadelerini kullandı.

güvenlik, yol koşulları ve soruşturma:

Bölge sakinleri ve diğer sürücüler, Gündamı mevkisindeki virajın tehlikeli olduğunu vurguladı; daha önce aynı noktada benzer kazalar yaşandığını belirten yurttaşlar, virajın mühendislik yapısında enine eğim payının bulunmamasının kazalara zemin hazırladığını öne sürdü.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Telef olan hayvanların yoldan kaldırılması ve bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE, KIŞ DÖNEMİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNE SEVK...

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE, KIŞ DÖNEMİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNE SEVK EDİLEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI TAŞIYAN TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU FECİ BİR KAZA MEYDANA GELDİ. KAZADA TIRDA BULUNAN 300 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN 130'U TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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