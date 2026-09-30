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Jansa'nın parlamentoda fotoğraf gafı: Gazze'yi Sudan sandı

Başbakan Janez Jansa, parlamentoda Gazze'de çekilen bir fotoğrafı Sudan sanıp 'öldürülen Hristiyanlar' diye sundu; muhalefet ve sivil toplum sert tepki gösterdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 23:52

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Jansa'nın parlamentoda fotoğraf gafı: Gazze'yi Sudan sandı

Olayın özeti:

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, parlamentoda Gazze'ye ilişkin savunma yaparken gösterdiği fotoğraf yüzünden tartışma yarattı. Jansa, konuşmasında 'uluslararası hukuka göre soykırım kararı verilmediğini' ve 'soykırım' sözcüğünün siyasi bir söylem olduğunu öne sürerken, elindeki fotoğrafı gösterip 'Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar' dedi.

Fotoğrafın kaynağı ve içeriği:

Söz konusu fotoğrafın, Gazze'de insani yardım çalışmalarında bulunan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. McIntosh, 2025 yılı Ağustos ve Ekim ayları arasında Gazze'de insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek fotoğrafın Gazze'deki yardım noktalarında çekildiğini ve karede yardım alamayan, aç kalan aileleri gösterdiğini yazdı. McIntosh ayrıca fotoğrafla ilgili açıklamasında, İsrail ordusunu yardım noktalarının çevresinde sivillere ve yardım çalışanlarına ateş etmekle suçladı.

Siyasi ve sivil tepkiler:

Ana muhalefet partisi Özgürlük Hareketi lideri Robert Golob olaya sert tepki gösterdi: 'Sözün bittiği yerdeyiz. Daha ne kadar aşağı düşebiliriz. Parlamentomuz böylesine insanlık dışı bir alaycılığın sahnesine dönüştü.' Golob, Jansa'dan özür dilemesini istedi.

Sol Parti yaşananları 'fiyasko' olarak nitelendirerek Başbakan'ı 'İsrail'in taşeronu' olmakla suçladı. Avrupa Parlamentosu Üyesi Matjaz Nemec ise Jansa'nın Gazze açıklamalarını eleştirdi ve hükümetin İsrail ile dostluğunu 'Slovenya'nın boynuna bağlanan utanç ve aşağılanma' olarak tanımladı.

8 Mart Enstitüsü Direktörü Nika Kovac ise Jansa'nın fotoğrafı Gazze yerine Sudan olarak sunmasının hata olduğunu vurguladı: 'Dün tuhaf bir şey oldu. Janez Jansa, konuşmasında Gazze'de aç bırakılmış insanların fotoğrafını gösterdi. Fotoğraf, yürek parçalayıcı... Jansa, bunun Sudan’da çekilmiş bir fotoğraf olduğunu iddia etti. Fotoğrafı gösterirken aslında bunların ahlaken yanlış olduğunu ve kabul edilemez olduğunu itiraf etmiş oldu. Bunu, fotoğrafın Gazze’de çekildiğini bilmediği için yaptı. Bilseydi, bunu muhtemelen inkar edecekti.' Kovac ayrıca görüntülerin paylaşılmasının 'devletimizin ele geçirildiği' ve iktidarın 'savaş suçlarını desteklediği' mesajını verdiğini savundu.

Görüntünün siyasi yansımaları:

Jansa'nın açıklamaları ve fotoğraf gösterimi, hükümetin Gazze politikasına dair tartışmaları alevlendirdi. Muhalefet ve sivil toplum aktörleri, olayın sadece bir gaf olmadığını; hükümetin tutumunun insanlık ve hukuk perspektifinden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Olay, parlamentoda kamu güveni ve uluslararası insani krizlere yaklaşım konusunda yeni tartışmalar başlattı.

İlgili taraflar arasındaki konuşmanın devam etmesi ve Başbakanlık çevresinden olası bir açıklama veya özür bekleniyor. Olay, görüntülerin kaynağı ve kullanımı konusunda siyasetçilere yönelik sorumluluk tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

SLOVENYA BAŞBAKANI JANEZ JANSA, DÜN PARLAMENTODA SLOVENYA HÜKÜMETİNİ GAZZE KONUSUNDA İSRAİL’İ...

SLOVENYA BAŞBAKANI JANEZ JANSA, DÜN PARLAMENTODA SLOVENYA HÜKÜMETİNİ GAZZE KONUSUNDA İSRAİL’İ FAZLA DESTEKLEYİCİ OLMAKLA SUÇLAYAN MUHALEFETİN SORULARINA CEVAP VERDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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