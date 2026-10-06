Jeolojik etütler Silopi Karma OSB sahasında başladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi (Karma OSB) için saha hazırlıkları hız kazandı. Proje alanında, bölgenin zemin ve jeolojik yapısının ayrıntılı şekilde tespit edilmesi amacıyla etüt çalışmaları başlatıldı.

Saha çalışmaları ve denetim:

Çalışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde görev yapan jeoloji mühendisleri kontrolünde yürütülüyor. Etüt ekibinin gerçekleştirdiği zemin incelemeleri ve sondaj çalışmaları, projenin uygulama safhasında alınacak kararlar için temel veri sağlayacak. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal sahaya giderek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden yürütülen sürece dair bilgi aldı.

Yapılan etütlerin önemi, sadece altyapı planlama açısından değil; zemin emniyeti, drenaj ve deprem güvenliği gibi teknik kararların alınmasında da belirleyici olmasından kaynaklanıyor. Bu veriler, OSB alanındaki yapılaşma şartları ve altyapı maliyetlerinin öngörülmesine yardımcı olacak.

Beklenen etkiler ve hedefler:

Karma OSB’nin hayata geçirilmesiyle birlikte Silopi’de sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretim alanlarının artırılması ve yeni yatırımların önü açılması hedefleniyor. Proje, ilçenin stratejik konumu ve bölgesel ticaret potansiyeli dikkate alındığında, bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlaması beklenen bir adım olarak öne çıkıyor.

Jeolojik etütler tamamlandıktan sonra elde edilecek bulgular, projenin uygulama sürecine yön verecek; altyapı planlaması, parselasyon ve yatırımcı bilgilendirmesi bu veriler ışığında şekillendirilecek. Yetkililer, etüt sonuçlarının projenin ilerleyişi için kritik bir hazırlık aşaması olduğunu vurguluyor.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE KURULMASI PLANLANAN KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI. OSB ALANINDA JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARI BAŞLATILIRKEN, SİLOPİ KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL SAHAYA GİDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.