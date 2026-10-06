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Göksu caddesi yenilendi: Ata Mahallesi'ne yenilenen yol ve düzenlemeler

Efeler Ata Mahallesi'ndeki Göksu Caddesi, ASKİ'nin altyapı çalışmaları sonrası asfalt, çizgi ve logo düzenlemeleriyle yenilendi ve açıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Göksu caddesi yenilendi: Ata Mahallesi'ne yenilenen yol ve düzenlemeler

Göksu Caddesi yenileme çalışmaları tamamlandı:

Aydın’ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi sınırlarında yer alan Göksu Caddesi, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı müdahalelerinin tamamlanmasının ardından asfalt ve yol düzenleme çalışmalarıyla yenilendi. Çalışmalar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen uygulamalar arasında altyapı uyum çalışmaları, asfalt serimi, yol çizgi uygulamaları ve caddenin görsel bütünlüğünü sağlayan logo çalışmaları yer aldı. Yapılan düzenlemelerle caddenin kullanım konforu ve güvenliği artırılırken, tamamlanan işlerin ardından yol yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

Belediye değerlendirmesi ve halkın tepkisi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde eş zamanlı projelere devam edileceklerini vurgulayarak, "17 ilçemizin tamamında yatırım ve projelerimize eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yapılan yenileme ve düzenlemeler için başkan Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer altyapı ve yol iyileştirme projelerinin diğer mahallelerde de sürdürüleceğini bildirdi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİ ATA MAHALLESİ’NDEKİ GÖKSU CADDESİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YOL...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİ ATA MAHALLESİ’NDEKİ GÖKSU CADDESİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YOL YENİLEME, ASFALT, ÇİZGİ VE LOGO ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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