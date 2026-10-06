Çelikhan kaymakamı Pelvan deprem konutları ve çocuk parklarını yerinde değerlendirdi

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan ve beraberindeki heyet, ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde deprem sonrası inşa edilen konutlar ile Hacılar Mahallesi'nde Kaymakamlık tarafından yapımı tamamlanan çocuk oyun parklarında incelemelerde bulundu.

konutlarda inceleme:

Heyet, deprem konutlarının bulunduğu bölgede yapılan çalışmaları ve konutların mevcut durumunu yetkililerle birlikte yerinde değerlendirdi. İncelemeler sırasında yapılan altyapı, güvenlik ve yaşam koşullarına ilişkin notlar alındı ve yürütülen işlerin son durumu hakkında bilgi edinildi. Ziyaret, saha raporlarının güncellenmesi ve öncelikli ihtiyaçların tespit edilmesi açısından planlı bir değerlendirme niteliği taşıdı.

çocuk oyun parklarının önemi:

Hacılar Mahallesi'nde tamamlanan oyun parkları, çocukların güvenli ve uygun alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Parklardaki donanım ve çevre düzenlemeleri incelenirken, kullanım güvenliği ve erişilebilirlik hususlarına özellikle dikkat edildi. Tamamlanan parkların, mahalle yaşamına olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakam Özgür Pelvan: Pınarbaşı’daki deprem konutlarında yetkililerimizden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. Hacılar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çocuk oyun parklarını da inceledik. Çocuklarımızın güvenli ve güzel alanlarda vakit geçirmelerini önemsiyoruz. Tamamlanan parkların mahalle sakinlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN KAYMAKAMI ÖZGÜR PELVAN İLÇEYE BAĞLI PINARBAŞI BELDESİNDE DEPREM KONUTLARI İLE HACILAR MAHALLESİ’NDE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN ÇOCUK OYUN PARKLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.