Jpo'nun katkısıyla Siirt'te 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

Operasyon detayları:

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanım ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı aramada dedektör köpeği Jpo da görev aldı.

Arama sırasında, araç içine gizlenmiş halde 5 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuya ilişkin yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda operasyon noktasına gidildiği belirtildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Valilik açıklamasında, işlem sürecinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Uyuşturucuyla mücadele mesajı:

Yapılan açıklamada, gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Emniyet güçlerinin dedektör köpeği desteği ve takip yöntemleriyle benzer olayların engellenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

SİİRT'TE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN BİR ARAÇTA 5 KİLO 600 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ