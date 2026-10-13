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Anaokulundan ilkokula uygulamalı eğitimle çocuklara yangın güvenliği öğretiliyor

Bursa itfaiyesi anaokulu ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı eğitim vererek yangın güvenliği bilincini erken yaşta kazandırıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Anaokulundan ilkokula uygulamalı eğitimle çocuklara yangın güvenliği öğretiliyor

Uygulamalı eğitimlerle temel davranışlar öğretiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yangın güvenliği bilinci kazandırılmaya çalışılıyor. Teorik bilginin uygulamalarla desteklendiği eğitimlerde çocuklara yangın anında doğru davranışların nasıl olması gerektiği adım adım anlatılıyor.

Eğitimlerin uygulamalı bölümünde, yangın söndürme maketi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda müdahalenin temel aşamaları gösteriliyor. Uzman ekiplerin rehberliğinde yapılan uygulamalar sayesinde öğrenciler olası bir yangında sakin kalma, güvenli bölgeye ulaşma ve yetişkinden yardım isteme gibi konuları deneyimleyerek öğreniyor.

İtfaiye ekipmanları ve mesleğin tanıtımı

Program kapsamında minikler itfaiye araçları ve yangınla mücadelede kullanılan ekipmanlarla tanıştırılıyor. İtfaiyeci kıyafetlerini giyme fırsatı bulan çocuklar, mesleğin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yakından görerek itfaiyeciliğe karşı merak ve saygı geliştiriyor.

Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaretlerde itfaiye istasyonunun işleyişi, araçların görevleri ve ekipmanın kullanımı basit ve anlaşılır bir dille paylaşılıyor. Bu yaklaşım, bilgilerin kalıcılığını artırmayı hedefliyor.

Erken farkındalık ve toplum güvenliği

Eğitimlerin temel hedefi, çocukların hem kendi güvenliklerini hem de çevrelerindeki insanların güvenliğini gözeten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak. Program, yangın risklerinin fark edilmesi, tehlike anında doğru hareket edilmesi ve güvenliğin öncelikli tutulması konularına odaklanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bu çalışmalarla yangın güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı ve toplumun afet ile acil durumlara karşı bilinç düzeyini artırmayı amaçlıyor. Çocukların erken yaşta edindiği bu alışkanlıkların, uzun vadede daha güvenli bir toplum oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

BURSA İTFAİYESİ’NDEN GELECEĞİN NESİLLERİNE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

BURSA İTFAİYESİ’NDEN GELECEĞİN NESİLLERİNE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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