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Edirneli kadınların ritimle kurduğu umut çadırı

Edirne'de 6 yıl önce meme kanserini yenen Sevgi Eryavaş'ın kurduğu 'Sevgili Günebakanlar' ritim grubu, 80 kadını bir araya getirip umut oluyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Edirneli kadınların ritimle kurduğu umut çadırı

Sevgili Günebakanlar ritmiyle hayatı paylaşan kadınlar

Edirne'de kanseri geride bırakan ve tedavi gören kadınlar, darbuka ritimleri eşliğinde bir araya gelerek korkularını küçültüp dayanışmalarını büyütüyor. 6 yıl önce meme kanserini yenen Sevgi Eryavaş tarafından kurulan 'Sevgili Günebakanlar' adlı ritim grubu, bugün 80 kadını aynı çatı altında buluşturuyor.

Müzikle başlayan iyileşme süreci:

Grup, hem tedavisi devam eden hem de hastalığı atlatmış kadınlardan oluşuyor. Haftada bir kez toplanan kadınlar, darbukaların ritminde hem moral depoluyor hem de birbirlerine duygusal destek veriyor. Bugüne kadar gruptaki 10 kadın kanseri yenmiş, 4 kadının tedavisi ise sürüyor. Etkinlikler hem katılımcılar için bir nefes alanı hem de grubun dışarıya açıldığı organizasyonlarda müziğin birleştirici gücünü göstermesi anlamına geliyor.

Deneyimler ve dayanışma:

Kurucusu Sevgi Eryavaş, tedavi süreçlerinde müziğin kendisine iyi geldiğini, bu duyguyu başkalarıyla paylaşma isteğinin grubun temelini oluşturduğunu anlatıyor. Eryavaş, bu buluşmaları 'gerçek anlamda bir tedavi merkezi' olarak tanımlıyor ve kanser tanısı alan kadınlara evlerine kapanmamalarını, yaşamlarından kopmamalarını öğütlüyor.

Üyelerden Fatma Çengel, bir arkadaşının tavsiyesiyle gruba katıldığını, kemoterapiden çıkıp programa katıldığı günlerin kendisine güç verdiğini belirtiyor: 'İyi ki başlamışım. Sevgi hocam sayesinde her programa katıldık, birlikte etkinlikler yaptık.' Başka bir üye Selma Kelam ise psikoloğunun önerisiyle enstrüman çalmaya başladığını, darbuka çalmanın öfke ve kaygısını azalttığını ifade ediyor ve 'Her Perşembe buradayız, birbirimize şifa oluyoruz' diyor.

Grubun ortak paydası, müziğin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda duygusal dayanışma ve iyileşme aracı olduğuna inanmaları. Her vuruşta korkuların biraz daha geride bırakıldığı, kahkahalar ve oyunlarla geçen buluşmalar, kadınların yaşam sevinçlerini ve umutlarını yeniden inşa etmelerine katkı sağlıyor.

Sevgi Eryavaş ve üyeler, ritim yoluyla kurdukları bu dayanışmanın, kanserle mücadelenin yalnızca hastane koridorlarında yürütülmediğini; moral, arkadaşlık ve ortak etkinliklerle de güçlendiğini gösterdiklerini ifade ediyorlar.

Edirneli kadınlar kanseri müzikle, korkuyu dayanışmayla yendiler

Edirneli kadınlar kanseri müzikle, korkuyu dayanışmayla yendiler

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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